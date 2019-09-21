У Києві оголосили штормове попередження

Погода в Києві завтра зіпсується, очікується сильний вітер
Погода в Києві 22 вересня зіпсується, синоптики прогнозують сильний вітер з поривами до 20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що в Києві 22 вересня очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. У зв'язку з цим в КМДА жителів міста просять бути обережними і дотримуватися основних рекомендацій:
При падінні дерев або гілок, травмуванні людей і так далі треба інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 22 вересня буде прохолодною і вітряною, місцями з заморозками. Зокрема, вночі в Карпатах і Луганській області очікуються заморозки до -3. Крім того, заморозки на грунті очікуються і в понеділок, 23 вересня, в північних областях
Відзначимо, до цього синоптики розповіли про різку зміну погоди на вихідних.