Схід України накриють дощі

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі

Погода в Україні 21 вересня погіршиться, у східних областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

У суботу в Україні очікується мінлива хмарність у більшості областей, дощі тільки частково на заході. У західних областях температура повітря вдень досягне +13+15, вночі очікується +3+5. У центрі і на півночі країни ще нижча температура повітря, вдень буде +12+14, вночі очікується теж +3+4.

Як зазначають синоптики, у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3+5. Південь країни без опадів, вдень температура повітря досягне +15+16, вночі очікується +6+8.

Погода у Києві

Крім того, за даними синоптиків, у столицю в суботу буде мінлива хмарність. Там температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3.

Нагадаємо, погода в Україні, у суботу, 21 вересня, буде холодною, вночі можливі заморозки до -3 градусів