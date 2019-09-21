ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Схід України накриють дощі

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 10:00
Схід України накриють дощі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі

Погода в Україні 21 вересня погіршиться, у східних областях очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Погода у всіх областях

У суботу в Україні очікується мінлива хмарність у більшості областей, дощі тільки частково на заході. У західних областях температура повітря вдень досягне +13+15, вночі очікується +3+5. У центрі і на півночі країни ще нижча температура повітря, вдень буде +12+14, вночі очікується теж +3+4.

Схід України накриють дощі

Як зазначають синоптики, у Харківській, Донецькій та Луганській областях можливі дощі. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3+5. Південь країни без опадів, вдень температура повітря досягне +15+16, вночі очікується +6+8.

Погода у Києві

Крім того, за даними синоптиків, у столицю в суботу буде мінлива хмарність. Там температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +3.

Схід України накриють дощі

Нагадаємо, погода в Україні, у суботу, 21 вересня, буде холодною, вночі можливі заморозки до -3 градусів

Синоптики розповіли про різку переміну погоди на вихідних Україну сьогодні накриють дощі
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся