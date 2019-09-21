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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество    21.09.2019 - 15:37
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Фото: погода в Киеве испортится из-за сильного ветра (УНИАН)

Погода в Киеве завтра испортится, ожидается сильный ветер

Погода в Киеве 22 сентября испортится, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 м/с, объявлен желтый уровень опасности. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что в Киеве 22 сентября ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. В связи с этим в КГГА жителей города просят быть осторожными и соблюдать основные рекомендации:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, травмировании людей и так далее следует информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине 22 сентября будет прохладной и ветреной, местами с заморозками. В частности, ночью в Карпатах и Луганской области ожидаются заморозки до -3. Кроме того, заморозки на грунте ожидаются и в понедельник, 23 сентября, в северных областях

Отметим, до этого синоптики рассказали о резкой смене погоды на выходных.

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