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У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 18:23
У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: у Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/lugdsns)
Автор: РБК-Україна

У Києві та Київській області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпека зберігатиметься з 14 до 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

У КМДА закликали жителів і гостей столичного регіону обережно поводитися з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, під час пожежонебезпечного періоду забороняється:

  • розведення багаття в лісі і лісопосадках, крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
  • заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
  • залишати в лісі просочене бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • заправляти в лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
  • випалювати траву та інші рослинні залишки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
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