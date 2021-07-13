У Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Фото: у Києві та області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки (facebook.com/lugdsns)
У Києві та Київській області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Небезпека зберігатиметься з 14 до 16 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА закликали жителів і гостей столичного регіону обережно поводитися з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки.
Зокрема, під час пожежонебезпечного періоду забороняється:
- розведення багаття в лісі і лісопосадках, крім тих, які пов'язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
- курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати в лісі просочене бензином, гасом, маслом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- заправляти в лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
- випалювати траву та інші рослинні залишки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.