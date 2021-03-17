У Києві пояснили, чому не можуть посилити карантин самостійно
Влада Києва не можуть самостійно посилити карантинні обмеження у столиці без рішення Кабінету міністрів. Це пов'язано з новою постановою уряду, якою дозволяється лише посилювати деякі заходи контролю.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, згідно з новою постановою Кабміну, яка вступила в силу в лютому, місцева влада може посилювати лише заходи контролю, такі як навчання.
"Раніше, минулого року, це можна було зробити самостійно. Зараз це виключний перелік заходів, який визначено Кабінетом міністрів. Влада не може посилювати заходи на місцях. Всіх заходів необхідно дотримуватися у "помаранчевій" чи "червоній" зоні виключно з переліку Кабінету міністрів", - пояснив Рубан.
Нагадаємо, вчора мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити обмеження у "помаранчевої" зоні карантину.
При цьому в столиці через зростання COVID-19 з четверга, 18 березня, вводяться шкільні канікули.
Пізніше у Кабміні нагадали, що місцеві влади можуть самостійно посилювати карантин.
Також РБК-Україна писало, що у Києві хочуть ввести додаткові обмеження на спортивні та масові заходи.