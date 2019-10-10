У Києві громадський транспорт змінить графік через будівництво Шулявського мосту

У Києві на вихідні, 13 і 14 жовтня, зміниться графік руху громадського транспорту у зв'язку з будівництвом Шулявського шляхопроводу. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Таким чином, закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

На цей період організовується тимчасовий тролейбусний маршрут №5А, який курсуватиме за маршрутом "вул. Чорнобильська - вул. Білицька" по трасі: вул. Ірпінська – вул. Чорнобильська – вул. Феодори Пушиної – просп. Академіка Палладіна – Кільцева дорога – вул. Перемоги – вул. Данила Щербаківського – вул. Маршала Гречка – вул. Північно-Сирецька, в зворотному напрямку – вул. Північно-Сирецька – вул. Маршала Гречка – вул. Данила Щербаківського – просп. Перемоги – просп. Академіка Палладіна – вул. Академіка Єфремова – вул. Чорнобильська – вул. Ірпінська.

Також вносяться тимчасові зміни у трасу слідування нічних тролейбусних маршрутів:

тролейбусний маршрут № 92Н "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) – просп. Свободи", організовується по трасі: просп. Свободи – вул. Порика В. – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнко – вул. Січових Стрільців – вул. Чорновола В. просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – вул. Георгія Кирпи – вул. Ползунова – вул. І. Огієнка – просп. Повітрофлотський (у зворотному напрямку вул. Народного Ополчення) – Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни);

тролейбусний маршрут № 93Н "вул. Чорнобильська - ст. м "Площа Льва Толстого", організовується по трасі: вул. Чорнобильська – вул. Академіка Єфремова – просп. Академіка Палладіна – просп. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнко – вул. Січових Стрільців – вул. Ст. Чорновола просп. Перемоги – вул. Т. Шевченка – вул. Велика Васильківська – ст. м "Площа Льва Толстого" (в зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – вул. Тараса Шевченка);

тролейбусний маршрут № 94Н "просп. Леся Курбаса – ст. м "Площа Льва Толстого", організовується по трасі: просп. Леся Курбаса – Кільцева дорога – вул. Перемоги – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Ю. Іллєнко – вул. Січових Стрільців – вул. Ст. Чорновола просп. Перемоги – вул. Шевченка Т. – вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Льва Толстого" (в зворотному напрямку вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 14 жовтня в центрі Києва заборонять рух транспорту у зв'язку з проведенням футбольного матчу на НСК "Олімпійському". Також в цей день буде проблена робота метрополітену на одну годину.

Крім того, 15 жовтня в Києві обмежать рух автотранспорту на Наддніпрянському шосе.