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Зеленський не буде продавати резиденцію президента

Новини » Політика    10.10.2019 - 14:29
Зеленський не буде продавати резиденцію президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не розглядає можливість жити на Банковій

Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що не буде продавати резиденцію президента Про це передає кореспондент РБК-Україна.

Він також додав, що не розглядає можливість жити на Банковій.

"Я не користуюсь резиденцією президента. Є резиденція президента України. Я живу в квартирі, продавати резиденцію ми не будемо. Резиденція залишиться. Буде користуватися хтось. А якщо охоронці живуть в коридорах, чи повинен президент країни переїжджати в інше місце. Знаєте чому? Я не можу переїхати до жодної резиденції, тому що наше суспільство почнуть мене через це.. Ви ж розумієте", - сказав він.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Богдан заявляв, що команда Володимира Зеленського відмовилась від переїзду Офісу президента. За його словами, реформа Офісу президента ще не завершена.

Раніше Зеленський заявив, що планує перемістити Офіс президента, а на вулиці Банковій створити художній музей. Тоді Андрій Богдан заявив, що розроблена концепція, яка передбачає, що переїзд відбудеться без використання коштів держави. Він зазначив, що перенесення ОП буде реалізований за рахунок європейський грантів.

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