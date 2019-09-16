У Києві облили кислотою 30 автомобілів

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Кислота значно пошкодила автомобілі

У ніч на 16 вересня у Києві близько 30 автомобілів облили кислотою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що кислоту вилили на автомобілі в районі станції метро "Славутич".

"Сьогодні вночі в районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою були облиті велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автомобілів. Вилита кислота роз'їла все до металу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що всі авто були припарковані згідно з правилами дорожнього руху, проходу та проїзду не заважали.

Увага! #Розшук! Сьогодні вночі в районі метро Славутич (РК Зарічний, Славутич, Рів'єра) кислотою було облито велику кількість припаркованих автомобілів. Підрахунок постраждалих ще триває, але вже нараховано близько 30 автівок. Вилита кислота роз'ясненнями їла все аж до металу. Всі авто були припарковані згідно ПДР, ані проходу, ані не заважали проїзду. Може хтось щось бачив? Чув? За що взагалі таке можливо зробити? Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 16 вересня 2019 р.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали трьох чоловіків, які напали на поліцейського у Дарницькому районі. Правоохоронець зробив зауваження компанії, після чого почалася словесна сутичка, яка переросла в бійку. Затриманим загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за фактом стрілянини в пожежних в Києві відкрито кримінальну справу. Рятувальники приїхали ліквідовувати пожежу на даху будинку, а один з мешканців переплутав їх із злодіями і почав стріляти з револьвера. Він зробив кілька пострілів.

Також раніше рятувальники попереджали про сильні пориви вітру. У столиці та області пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.