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У Києві утворилися численні затори

Новини » Транспорт    09.09.2019 - 09:15
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на обох берегах Києва

У понеділок, 9 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, ускладнення руху автомобілів спостерігається як на правому, так і на лівому березі столиці.

Зокрема, затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Жилянській, вулиці Набережно-Рибальській, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській, вулиці Олени Теліги, проспекті Правди, проспекті Перемоги, Великій кільцевій дорозі, проспекті Валерія Лобановського, Голосіївському проспекті та вулиці Академіка Заболотного.

У Києві утворилися численні затори

Також рух ускладнений на вулиці Голосіївській, вулиці Васильківській, Мінському проспекті, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Олександра Архипенка. Фіксуються затори на Північному мосту, мості Патона, Дарницькому мосту та Південному мосту.

На лівому березі затори утворилися на Дарницькому шосе, проспекті Соборності, вулиці Русанівська-Набережна, вулиці Вифлеємській, вулиці Тампере, вулиці Будівельників, проспекті Юрія Гагаріна, проспекті Миколи Бажана, Проспекті Генерала Ватутіна, Харківському шосе, Бориспільському шосе, вулиці Анни Ахматової, вулиці Колекторній та вулиці Центральна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження діятимуть на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

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