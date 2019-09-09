ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Транспорт    09.09.2019 - 09:15
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение транспорта затруднено на обоих берегах Киева

В понедельник, 9 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Так, затруднение движения автомобилей наблюдается как на правом так и на левом берегу столицы.

В частности, пробки образовались на бульваре Тараса Шевченко, бульваре Леси Украинки, улице Набережно-Крещатицкой, улице Жилянской, улице Набережно-Рыбальской, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской, улице Елены Телиги, проспекте Правды, проспекте Победы, Большой окружной дороге, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте и улице Академика Заболотного

В Киеве образовались многочисленные пробки

Также движение затруднено на улице Голосеевской, улице Васильковской, Минском проспекте, проспекте Героев Сталинграда, улице Александра Архипенко. Фиксируются пробки на Северном мосту, мосту Патона, Дарницкому мосту и Южном мосту.

На левом берегу пробки образовались на Дарницком шоссе, проспекте Соборности, улице Русановская-Набережная, улице Вифлиемской, улице Тампере, улице Строителей, проспекте Юрия Гагарина, проспекте Бажана, Проспекте Генерала Ватутина, Харьковском шоссе, Бориспольском шоссе, улице Анны Ахматовой, улице Коллекторной и улице Центральная.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.

В Киеве заминировали станцию метро Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в троллейбусе в Киеве
Новости Украины Киев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь