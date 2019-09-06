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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    06.09.2019 - 17:42
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух на обох берегах Дніпра

Увечері в п'ятницю, 6 вересня, на дорогах Києва утворилися численні пробки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, ускладнення руху автомобілів спостерігається як на правому, так і на лівому березі столиці.

зокрема, ускладнено рух транспортних засобів на вул. Набережно-Лугової, Набережно-Хрещатицької, Нижній Вал, Костянтинівської, Нижньоюрківській, Тараса Шевченка, Хрещатик, Саперно-Слобідської та Житомирському шосе.

Крім того, затори спостерігаються на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги. Також ускладнений рух на Кільцевій дорозі, бульварі Лесі Українки, Дружби народів та на мосту Метро.

У Києві утворилися численні заториПробки на правому березі Києва (скріншот Google maps)

Також спостерігаються затори в районі станцій метро "Оболонь", "Золоті Ворота", "Майдан Незалежності", "Контрактова площа".

На лівому березі ускладнено рух на проспекті Бажана та Гагаріна, Харківському шосе, вул. Братиславської та Сверстюка, Русанівській Набережній. Також невеликі затори спостерігаються на Броварському проспекті (в районі метро "Чернігівська").
У Києві утворилися численні заториПробки на лівому березі Києва (скріншот Google maps)

Нагадаємо, у Києві, у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання і каналізації, на 2 місяці обмежать рух на вулиці Круглоуніверситетській.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 7 вересня в столиці України частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі. Обмеження діятиме в суботу, 7 вересня, з 09:00 до 17:00. Причина обмежень: роботи з відновлення покриття на проїзд від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого.

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