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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    06.09.2019 - 17:42
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Затруднено движение на обоих берегах Днепра

Вечером в пятницу, 6 сентября, на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google maps.

Так, усложнение движения автомобилей наблюдается как на правом, так и на левом берегу столицы.

В частности, затруднено движение транспортных средств на ул. Набережно-Луговой, Набережно-Крещатицкой, Нижний Вал, Константиновской, Нижнеюрковской, Тараса Шевченко, Крещатик, Саперно-Слободской и Житомирском шоссе.

Кроме того, пробки наблюдаются на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Победы. Также затруднено движение на Кольцевой дороге, бульваре Леси Украинки, Дружбы народов и на мосту Метро.

В Киеве образовались многочисленные пробкиПробки на правом берегу Киева (скриншот Google maps)

Также наблюдаются пробки в районе станций метро "Оболонь", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости", "Контрактовая площадь".

На левом берегу затруднено движение на проспекте Бажана и Гагарина, Харьковском шоссе, ул. Братиславской и Сверстюка, Русановской Набережной. Также небольшие пробки наблюдаются на Броварском проспекте (в районе метро "Черниговская").

В Киеве образовались многочисленные пробкиПробки на левом берегу Киева (скриншот Google maps)

Напомним, в Киеве, в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации, на 2 месяца ограничат движение на улице Круглоуниверситетской.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в столице Украины частично ограничат движение транспорта вблизи Вокзальной площади. Ограничение будет действовать в субботу, 7 сентября, с 09:00 до 17:00. Причина ограничений: работы по обновлению покрытия на проезд от Вокзальной площади до улицы Льва Толстого.

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