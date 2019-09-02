У Києві утворились численні пробки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки утворились на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги

Пробки у Києві у понеділок, 2 вересня, утворились на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі столиці ускладнений рух транспорту на проспекті Степана Бандери, біля станції метро "Героїв Дніпра", на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Олени Теліги, біля станцій метро "Дорогожичі", "Лук'янівська". Пробки утворились на вулиці Дегтярівська, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, біля станцій метро "Берестейська", "Нивки", "Святошин", "Житомирська".

Фото: пробки у Києві (скріншот Google Maps)

Також зафіксовані пробки на Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, проспекті Валерія Лобановського, біля станцій метро "Теремки", "Іподром", "Виставковий центр", "Голосіївська", на Голосіївському проспекті.

Крім того, ускладнений рух транспорту на трьох мостах: Північному, Дарницькому і Патона. На лівому березі столиці пробки зафіксовані на Броварському проспекті, біля станції метро "Лісова", "Лівобережна", проспекті Юрія Гагаріна, Дарницькому шосе та біля станцій метро "Бориспільська", "Осокорки", "Славутич".

Нагадаємо, у Києві з 31 серпня по 3 вересня частково обмежили рух транспорту по вулиці Володимирській. Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Рейтарської до вулиці Софіївської. На цій ділянці триватиме поточний ремонт покриття бруківки.

Зазначимо, на ремонт і будівництво доріг державного значення в 2019 році в Україні буде направлено 19 млрд грн.