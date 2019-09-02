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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    02.09.2019 - 08:27
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы

Пробки в Киеве в понедельник, 2 сентября, образовались на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Степана Бандеры, возле станции метро "Героев Днепра", на улице Набережно-Рыбальская, улице Елены Телиги, возле станций метро "Дорогожичи", "Лукьяновская". Пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, проспекте Победы, возле станций метро "Берестейская", "Нивки", "Святошин", "Житомирская".

В Киеве образовались многочисленные пробкиФото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Также зафиксированы пробки на Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, проспекте Комарова, проспекте Валерия Лобановского, возле станций метро "Теремки", "Ипподром", "Выставочный центр", "Голосеевская", на Голосеевском проспекте.

Кроме того, затруднено движение транспорта на трех мостах: Северном, Дарницкий и Патона. На левом берегу столицы пробки зафиксированы на Броварском проспекте, возле станции метро "Лесная", "Левобережная", проспекте Юрия Гагарина, Дарницком шоссе и возле станций метро "Бориспольская", "Осокорки", "Славутич".

Напомним, в Киеве с 31 августа по 3 сентября частично ограничили движение транспорта по улице Владимирской. Ограничения будут действовать на участке от улицы Рейтарской к улице Софиевской. На этом участке продолжится текущий ремонт покрытия брусчатки.

Отметим, на ремонт и строительство дорог государственного значения в 2019 году в Украине будет направлено 19 млрд грн.

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