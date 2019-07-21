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У Києві можуть обмежити рух транспорту на 4 дні

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 14:40
У Києві можуть обмежити рух транспорту на 4 дні
Ілюстративне фото (УНІАН)

З 21 по 24 липня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху

У Києві у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Об'єднаних Арабських Еміратів можуть обмежити рух транспорту на 4 дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Управління державної охорони.

Як повідомляється, з 21 по 24 липня можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

"21-24 липня можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці у зв'язку з візитом в Україну В. В. Шейха Мохаммеда Бін Рашида Аль Мактума, віце-президента і прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Емірату Дубай", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба, згідно із законом, глав іноземних держав, урядів, парламентів та міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційним або робочими візитами, забезпечується державна охорона.

УГО буде супроводжувати прем'єра ОАЕ на території України протягом чотирьох днів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на ділянці автодороги М03 Київ-Харків в Київській області буде закрито рух з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

Крім того, на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.

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