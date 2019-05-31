ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 18:49
У Києві утворились численні пробки
Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Ускладнений рух транспорту біля метро "Шулявська", "Берестейська"

В Києві утворились численні затори, зокрема на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського та Степана Бандери. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Богатирська, вулиці Новокостянтинівська, вулиці Куренівська, вулиці Семена Скляренка, вулиці Олени Теліги, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Велика Житомирська, вулиці Хрещатик, вулиці Богдана Хмельницького, вулиці Володимирська.

 
Фото: пробки у Києві (скріншот)

На лівому березі пробки зафіксовані на бульварі Перова, Броварському проспекті, вулиці Будівельників, Дарницькій площі та на мосту Метро. Ускладнений рух транспорту біля метро "Шулявська", "Берестейська", "Університет", "Дружби народів", "Голосіївська".

Нагадаємо,  у Києві вносяться зміни в організацію руху транспорту на вулиці Сверстюка. У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на вулиці Сверстюка на ділянці від будинку № 25-а в будинку № 52-а вносяться зміни в організацію руху транспорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

У Києві обмежать рух транспорту на вулиці Великій Васильківській У Києві обмежать рух на Північному мосту
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся