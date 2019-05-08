У Києві утворились численні пробки

У Києві 8 травня утворились численні затори на дорогах, зокрема на проспекті Степана Бандери та вулиці Набережно-Луговій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на вулиці Іллєнка, проспекті Перемоги, Кільцевій дорозі, вулиці Дегтярівській, вулиці Глибочицькій, вулиці Костянтинівській, вулиці Ярославській, вулиці Нижній Вал, вулиці Волоська, вулиці Богатирській, вулиці Скляренка, вулиці Олени Теліги. Також пробки на бульварі Дружби Народів, мосту Метро та Північному мосту.

Фото: пробки у Києві (скріншот)

Ускладнений рух транспорту біля станцій метро "Почайна", "Шулявська", "Гідропарк", "Університет", "Дружби народів", "Житомирська". На лівому березі пробки утворились на Броварському проспекті та біля метро "Чернігівська".

Нагадаємо, у Києві 9 травня обмежать рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України.

Як писало РБК-Україна раніше, в Національній поліції України заявили, що в масових заходах 8-9 травня планують брати участь майже 220 тисяч осіб.