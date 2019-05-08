В Киеве образовались многочисленные пробки

В Киеве 8 мая образовались многочисленные пробки на дорогах, в частности на проспекте Степана Бандеры и улице Набережно-Луговой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Ильенко, проспекте Победы, Кольцевой дороге, улице Дегтяревской, улице Глыбочицкой, улице Константиновской, улице Ярославской, улице Нижний Вал, улице Волошская, улице Богатырской, улице Скляренко, улице Елены Телиги. Также пробки на бульваре Дружбы Народов, мосту Метро и Северном мосту.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Затруднено движение транспорта возле станций метро "Почайна", "Шулявская", "Гидропарк", "Университет", "Дружбы народов", "Житомирская". На левом берегу пробки образовались на Броварском проспекте и возле метро "Черниговская".

Напомним, в Киеве 9 мая ограничат движение всех видов транспорта в связи с торжествами ко Дню памяти и примирения, Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине изгнания нацистов из Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, в Национальной полиции Украины заявили, что в массовых мероприятиях 8-9 мая планируют принимать участие почти 220 тысяч человек.