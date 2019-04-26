ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Борщагівській

Новини » Суспільство    26.04.2019 - 15:12
У Києві частково обмежать рух транспорту на вулиці Борщагівській
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 2 по 12 травня

У Києві частково обмежать рух транспорту на эстакадному виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження будуть діяти з 2 по 12 травня у зв'язку з ремонтом деформаційних швів на эстакадном виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський шляхопровід. Рух буде частково обмежено на місці виконання робіт.

"Комунальна корпорація просить вибачення за тимчасові незручності і просить з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 21:00 26 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту буде діяти обмеження в русі транспорту.

рух буде обмежено на мосту Патона з 08:00 28 квітня до 06:00 2 травня у зв'язку з виконанням робіт по ремонту плити проїзної частини. Рух обмежать у першій смузі руху в напрямку бульвару Дружби Народів.

Крім того, у Києві на Великдень і в поминальні дні весь міський транспорт буде працювати довше. Зокрема, передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту в ніч з суботи на неділю на одну годину і почати роботу 28 квітня на одну годину раніше.

Кличко розповів про етапи реконструкції Київського зоопарку В аеропорту "Київ" вибухівку не знайшли
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Київограничение движения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся