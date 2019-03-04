У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на мосту Міст

У Києві ввечері 4 березня, станом на 18:52, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на Набережному шосе, на вулиці Хрещатик, вулиці Велика Житомирська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Короленківській, бульварі Дружби народів. На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Бажана.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Крім цього, затори зафіксовані в районі станцій метро "Театральна", "Університет", "Дружби народів", "Видубичі", "Гідропарк". Рух транспорту ускладнено на мосту Міст.

Нагадаємо, у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями.

До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина - 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Раніше повідомлялося, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій.