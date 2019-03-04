ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 19:03
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух транспорту ускладнено на мосту Міст

У Києві ввечері 4 березня, станом на 18:52, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на Набережному шосе, на вулиці Хрещатик, вулиці Велика Житомирська, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Саксаганського, вулиці Короленківській, бульварі Дружби народів. На лівому березі затори спостерігаються на проспекті Бажана.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот) 

Крім цього, затори зафіксовані в районі станцій метро "Театральна", "Університет", "Дружби народів", "Видубичі", "Гідропарк". Рух транспорту ускладнено на мосту Міст.

Нагадаємо, у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями. 

До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина - 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Раніше повідомлялося, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій.

У Києві утворилися численні затори У Києві утворились численні затори
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся