Шулявський шляхопровід закривають на реконструкцію

Фото: Шулявський шляхопровід (УНІАН)

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу почнуть 17 березня

У Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА.



Як зазначається, роботи з демонтажу шляхопроводу планується розпочати 17 березня. Серед перших робіт, які планують виконати, - демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків.



До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.



На час реконструкції шляхопроводу, рух транспорту в напрямку Олександра Довженка - Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці П. Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі - проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною - на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі - вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечуватиметься виїзд на вулицю В. Гетьмана.



Рух транспорту в напрямку В. Гетьмана - О. Довженка буде організовано існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю О. Довженка реконструйованим з’їздом, де також влаштують тимчасовий світлофорний об’єкт.



На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця А. Цедіка (до перетину з вулицею П. Нестерова) та вулиця П. Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Раніше повідомлялося, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій.

Зазначимо, наприкінці лютого 2017 року у Києві в районі метро "Шулявська" обвалилася частина мосту. Після цього міська влада анонсувала ремонт шляхопроводу, який триватиме 2 роки.