У Києві завтра очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура вночі очікується від -5 до -7 градусів, вдень близько 0

У Києві завтра, 17 січня, без істотних опадів. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на "Укргідрометцентр".

На дорогах столиці завтра місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від -5 до -7 градусів, вдень близько 0.

Нагадаємо, в Україні завтра, 17 січня, вдень без опадів, вночі у західній та південній частині невеликі опади переважно у вигляді снігу.

Синоптики також попередили, що на дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від -5 до -10 градусів, у східних та центральних областей до -12, на крайньому заході країни та в Криму від 0 до -5; вдень від -2 до +3. У західних областях та на півдні Одеської області від +2 до +7 градусів, у східній частині ль -1 до -6.

16 січня 2019 року на заході очікуються дощі з мокрим снігом, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +3.

За даними синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -3 до +3, вночі від -1 до -8. На півночі України мінлива хмарність без опадів, вдень від -1 до -4, вночі від -5 до -9. У центрі сухо, вдень від 0 до -3 градуси, вночі від -6 до -9. У східних областях також без опадів, температура вдень від 0 до -3 градуси, вночі від -6 до -9. На півдні України вдень від -1 до +2, вночі від -5 до +8. У Криму вдень від 0 до +2, вночі від -4 до -6.