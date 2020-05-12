У Києві та області оголосили штормове попередження

Ілюстративне фото (flickr.com/santea)

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с

У Києві та Київській області 12 травня значно погіршиться погода, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр".

Вночі місцями прогнозують невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Температура вночі 12-15 градусів, вдень близько 20 градусів, у другій половині дня різке зниження температури.



"Штормове попередження по Києву та області. 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у вівторок, 12 травня, зіпсується, очікуються грозові дощі та похолодання. По всій території країни, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму, будуть лити грозові дощі в денний і нічний час доби.

Раніше повідомлялося, що станом на понеділок, 11 травня, висота снігового покриву в Карпатах подекуди сягає півметра. Температура повітря досягає 12,4 градуса, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.