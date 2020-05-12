ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві та області оголосили штормове попередження

Новини » Суспільство     12.05.2020 - 06:37
У Києві та області оголосили штормове попередження
Ілюстративне фото (flickr.com/santea)

Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с

У Києві та Київській області 12 травня значно погіршиться погода, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Український гідрометцентр".

Вночі місцями прогнозують невеликий, вдень помірний дощ, гроза, в окремих районах град. Температура вночі 12-15 градусів, вдень близько 20 градусів, у другій половині дня різке зниження температури.

"Штормове попередження по Києву та області. 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що погода в Україні у вівторок, 12 травня, зіпсується, очікуються грозові дощі та похолодання. По всій території країни, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму, будуть лити грозові дощі в денний і нічний час доби.

Раніше повідомлялося, що станом на понеділок, 11 травня, висота снігового покриву в Карпатах подекуди сягає півметра. Температура повітря досягає 12,4 градуса, вітер південно-східний 2-4 м/с, хмарно.

Теги Новини України дождиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся