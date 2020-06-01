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У Києві новий спалах коронавірусу: жіночий монастир відправили на карантин

Новини » Коронавірус     01.06.2020 - 13:08
У Києві новий спалах коронавірусу: жіночий монастир відправили на карантин
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Госпіталізували 8 черниць

У Києві зафіксували новий спалах коронавірусу в Свято-Вознесенському Флорівському монастирі. Його закрили на карантин.

Про це в ході брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, за останні 24 години найбільше випадків захворювання зафіксували в Подільському районі - 23 хворих.

"Це обумовлено спалахом захворювання у Свято-Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Там коронавірус за останні кілька днів виявили у 26 служительок", - розповів градоначальник.

За його словами, за минулу добу зараження підтвердили у 22 служительок, а протягом вихідних госпіталізували 8 черниць. Кличко додав, що монастир закрили на карантин і зараз там проводять дезінфекцію.

"Я хочу звернутися до всіх: не будьте легковажними і не нехтуйте правилами, бо зараз, коли ми почали вводити послаблення, головне - щоб вірус не вирвався з-під контролю", - звернувся до мешканців столиці градоначальник.

Нагадаємо, в Україні з 1 червня починається третій етап ослаблення карантину, але, за даними Міністерства охорони здоров'я, зараз до ослаблення не готові Київ і ряд областей.

Як писало РБК-Україна, в Києві на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна, де від коронавірусної хвороби помер один з мешканців.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Віталий КличкоКиївмонастырьКоронавірус
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