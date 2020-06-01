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В Киеве новая вспышка коронавируса: женский монастырь отправили на карантин

Новости » Коронавирус     01.06.2020 - 13:08
В Киеве новая вспышка коронавируса: женский монастырь отправили на карантин
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Госпитализировали 8 монахинь

В Киеве зафиксировали новую вспышку коронавируса в Свято-Вознесенском Флоровском монастыре. Его закрыли на карантин.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, за последние 24 часа больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе - 23 больных.

"Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц", - рассказал градоначальник.

По его словам, за минувшие сутки заражение подтвердили у 22 служительниц, а в течение выходных госпитализировали 8 монахинь. Кличко добавил, что монастырь закрыли на карантин и сейчас там проводят дезинфекцию.

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля", - обратился к жителям столицы градоначальник.

Напомним, в Украине с 1 июня начинается третий этап ослабления карантина, но, по данным Минздрава, сейчас к ослаблению не готовы Киев и ряд областей.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина, где от коронавирусной болезни скончался один из жильцов.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Виталий КличкоКиевмонастырьКоронавирус
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