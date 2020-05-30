У Києві новий спалах коронавірусу, ще один пацієнт помер

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Спалах зафіксовано в гуртожитку на проспекті Гагаріна

Нова спалах коронавірусу в Києві зафіксовано в одному з гуртожитків. Також за минулу добу від ускладнень помер ще один пацієнт.

Про це повідомив в Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, вчора в Києві на карантин закрили гуртожиток на проспекті Гагаріна.

"Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер в лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою. Всі інші мешканці гуртожитку знаходяться на самоізоляції, їх обстежують медики", - повідомив Кличко.

Він також зазначив, що за добу коронавірус підтвердили у 55 осіб, 7 з них - медики. Таким чином, на сьогодні у Києві вже 2904 підтверджених випадки захворювання COVID-19.

Одужали за добу 40 осіб, всього коронавірус за період епідемії подолали 637 жителів Києва.

Нагадаємо, станом на 30 травня в Україні загальне число підтверджених випадків COVID-19 складає 23 204, за минулу добу зафіксували 393 нових випадки.

Відзначимо, напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції в Будапешті заявив, що Київ готується зняти заборону на в'їзд іноземців, який був введений через карантин.

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Автор: РБК-Україна