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В Україну йде негода з грозами та сильним вітром

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:09
В Україну йде негода з грозами та сильним вітром
Фото: гроза (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В окремих районах України очікується град

У середу, 8 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Очікується сильний вітер і грози.

Про це повідомляє пресс-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними синоптиків, вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі очікуються грози. Також місцями прогнозуються пориви вітру та шквали до 20 метрів на секунду.

Крім того, в окремих районах України очікується град.

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися з приходом атмосферного фронту вже 7 липня, очікується похолодання.

Крім того, штормове попередження оголошено на 7 липня, прогнозують зливи, град та шквали.

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