У Сєвєродонецьку спалахнула масштабна пожежа на звалищі

Фото: лісова пожежа у Луганській області (facebook.com MNS GOV UA)

Міська влада звернулася за допомогою до області

Через лісові пожежі у Луганській області загорівся полігон твердих побутових відходів у Сєверодонецьку. Вогонь вирує на значній площі сміттєзвалища.

Про це повідомили у прес-службі Сєвєродонецької міської ради.

Зазначається, що полігон загалом забезпечений протипожежними засобами і необхідною ємкістю води. Однак 7 липня через масштабні лісові пожежі персонал полігону евакуювали.

"При поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону. Сьогодні там працюють пожежники сєверодонецького управління ДСНС, проте їх сил явно недостатньо для приборкання загоряння на такій великій площі. А продовження горіння виключає можливість вивезення сюди ТПВ з міста", - повідомили у міськраді.

У зв’язку з цим чиновники звернулися до керівництва Луганської ВЦА надати допомогу у приборканні пожежі на полігоні.

Нагадаємо, масштабна пожежа виникла поблизу села Осколонівка 6 липня. Через сильний поривчастий вітер, який постійно змінював напрямок, вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

Наразі лісову пожежу у Луганській області локалізували, залишається три осередки тління.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція розглядає кілька версій виникнення пожеж у Луганській області, одна з них - обстріл бойовиків.