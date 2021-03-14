RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві в ніч проти 15 березня змінять маршрут тролейбуса № 93Н

Автор: Андрій Василюк

У Києві рух нічного тролейбуса № 93Н з 00:30 до 03:30 15 березня змінять через проведення ремонтних робіт контактної мережі.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Зазначається, що на тригодинний період рух буде організовано від вулиці Чорнобильської до залізничного вокзалу "Південний".

"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по вул. Володимирській. З 00:30 до 03:30 рух тролейбусів буде організовано від вул. Чорнобильської до залізничного вокзалу "Південний". О 03:30 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, в нормальному режимі роботи тролейбус № 93Н курсує за маршрутом "Площа Толстого - Вулиця Чорнобильська".

Раніше повідомлялося, що з 12 по 15 березня у Києві частково обмежать рух на Південному мосту. Там будуть проводитися ремонтні роботи, які будуть здійснюватися в напрямку правого берега.

Крім того, на шляхопроводі на перетині Кільцевої дороги та проспекту Леся Курбаса у Києві розпочався ремонт. Рух транспорту буде частково обмежено до 30 квітня.

Додамо, що рух на Індустріальному мосту в Києві буде обмежено до 31 травня через капітальний ремонт. Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспорт
Читайте також
У КМДА пояснили, чи будуть забороняти роботу транспорту в разі локдауну в Києві
У Києві на вихідних обмежать рух Південним мостом
Кабмін заборонив роботу громадського транспорту в "червоній" зоні карантину
Прогноз погоди