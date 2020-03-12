У Києві невідомі напали на головлікаря Інституту раку

Фото: Андрій Безносенко (facebook.com)

Опубліковано відео, де видно, як його б'ють

Головний лікар Національного інституту раку, онкохірург Андрій Безносенко заявив, що його побили двоє невідомих біля під’їзду будинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його пост у Facebook.

Крім того, він опублікував відео, де видно, як його б'ють.

"Вечір середи, 11 березня, видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав він.

Опубліковано Андрієм Безносенком Четвер, 12 березня 2020 р.

За словами Безносенка, через забої голови та подерті руки він вимушений перенести найближчі операції на пізніше.

Раніше повідомлялось, що Київська поліція затримала 15 учасників сутички на презентації Національної платформи примирення і єдності, які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

РБК-Україна писало, що сьогодні у КВЦ "Парковий" представники "Нацкорпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні вночі в.о голови Державної екологічної інспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль. Фірсов вважає, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".