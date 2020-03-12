ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві невідомі напали на головлікаря Інституту раку

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 14:03
У Києві невідомі напали на головлікаря Інституту раку
Фото: Андрій Безносенко (facebook.com)

Опубліковано відео, де видно, як його б'ють

Головний лікар Національного інституту раку, онкохірург Андрій Безносенко заявив, що його побили двоє невідомих біля під’їзду будинку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його пост у Facebook.

Крім того, він опублікував відео, де видно, як його б'ють.

"Вечір середи, 11 березня, видався не добрий. Біля 22 години на мене скоєно напад під під’їздом дому двома молодчиками", - написав він.

Опубліковано Андрієм Безносенком Четвер, 12 березня 2020 р.

За словами Безносенка, через забої голови та подерті руки він вимушений перенести найближчі операції на пізніше.

Раніше повідомлялось, що Київська поліція затримала 15 учасників сутички на презентації Національної платформи примирення і єдності, які, зокрема, напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

РБК-Україна писало, що сьогодні у КВЦ "Парковий" представники "Нацкорпусу" зірвали презентацію Національної платформи примирення і єдності, яка була розроблена для реінтеграції Донбасу.

Нагадаємо, сьогодні вночі в.о голови Державної екологічної інспекції Єгору Фірсову невідомі спалили автомобіль. Фірсов вважає, що "мабуть таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції".

За сутички і напад на Сивохо затримали 15 осіб, поліція відкрила справу Суд арештував чоловіка, який напав на поліцейську у Києві
Новини України Київврачинапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся