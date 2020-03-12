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В Киеве неизвестные напали на главврача Института рака

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 14:03
В Киеве неизвестные напали на главврача Института рака
Фото: Андрей Безносенко (facebook.com)

Опубликовано видео, где видно, как его бьют

Главный врач Национального института рака, онкохирург Андрей Безносенко заявил, что его избили двое неизвестных у подъезда дома. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его пост в Facebook.

Кроме того, он опубликовал видео, где видно, как его бъют.

"Вечер среды, 11 марта, выдался не хороший. Около 22 часов на меня совершено нападение под подъездом дома двумя людьми", - написал он.

Опубликовано Андреем Безносенком Четверг, 12 марта 2020 г.

По словам Безносенко, из-за ушибов головы и рваных рук он вынужден перенести ближайшие операции на позже.

Ранее сообщалось, что Киевская полиция задержала 15 участников столкновения на презентации Национальной платформы примирения и единства, которые, в частности, напали на советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.

РБК-Украина писало, что сегодня в КВЦ "Парковый" представители "Нацкорпусу" сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая была разработана для реинтеграции Донбасса.

Напомним, сегодня ночью и.о главы Государственной экологической инспекции Егору Фирсову неизвестные сожгли автомобиль. Фирсов считает, что "видимо таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции".

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