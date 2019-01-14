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В Киеве за неделю произошло свыше 500 ДТП

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 12:29
В Киеве за неделю произошло свыше 500 ДТП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ДТП пострадали 19 человек

В Киеве за неделю с 7 по 13 января 2019 года зафиксировано 561 дорожно - транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения" в Киеве.

Как отмечается, за неделю на дорогах столицы получили ранения 19 человек (из них 5 - на пешеходных переходах), никто в ДТП не погиб.

Больше всего ДТП в Киеве произошло 9 января - 110, в которых пострадало 4 человека, меньше всего - 7 января, когда зафиксировано 30 ДТП. Таким образом, в городе остается невысокий уровень аварийности в сравнении с декабрем 2018 года, когда обычно в течение недели случалось около 1000 ДТП

Также отмечается, что на предыдущей неделе, с 31 декабря по 6 января, было зафиксировано 415) ДТП, из них 18 с пострадавшими.

В Киеве за неделю произошло свыше 500 ДТП

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине в 2018 году в ДТП ежедневно погибали в среднем 9 человек.

Напомним, в районе Чугуева Харьковской области в аварии с микроавтобусом погибли четыре человека. ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai произошло на трассе неподалеку от города Чугуев 14 января около 08:00.

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