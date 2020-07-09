У Києві за порушення карантину закрили два нічні клуби

У Києві за порушення карантину тимчасово зупинили роботу два нічні клуби. Держпродспоживслужба щодення проводить рейди нічними клубами столиці.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За словами Рубана, сьогодні відбудеться чергова перевірка нічних клубів у Києві.

"Рейди по клубах проводяться щодня. Сьогодні також буде моніторинг нічних клубів, дискотек та інших закладів, в яких може бути масове скупчення людей. У вівторок (7 липня - ред.) у двох клубах була зупинена діяльність", - заявив він.

Як пояснив Рубан, в цих клубах спостерігалось велике скупчення людей, відсутність засобів захисту, а також не виконання інших вимог карантину.

"Нажаль, кожен третій суб’єкт працює з порушенням. Складається протокол. За цей тиждень, за три доби (станом на 9 липня - ред.) перевірили 476 суб’єктів. Накладено близько 30 штрафних санкцій. Це заклади громадського харчування, кафе, супермаркети, перукарні",- додав Рубан.

Зазначимо, на початку липня столична влада заборонила роботу нічних клубів після 22:00. Введення цього обмеження пояснювали тим, що такі заклади не можуть забезпечити дотримання вимог карантину. Однак, через декілька днів мер Києва скасував заборону.

Нагадаємо, робота нічних клубів після 23:00 була заборонена в Україні постановою Кабінету міністрів.

Роботу нічних клубів заборонили також у Львові на початку місяця.