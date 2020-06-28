У Києві за порушення карантину в кафе і клубах виписали сім штрафів

За вчора співробітники Держпродспоживслужби перевірили у Києві 209 об'єктів на дотримання карантинних заходів. За день було виписано 7 штрафів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Складено 7 протоколів відповідно ст.44-3 (порушення правил щодо карантину людей).

Зокрема, щодо 4 закладів громадського харчування, 2 розважальних закладів і одного промислового магазину.

Нагадаємо, поліція провела масові рейди у торгівельних та розважальних закладах України, в ході яких правоохоронці виявили сотні порушень карантину.

Зазначимо, за даними МОЗ, карантин не готові послаблювати Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Раніше повідомлялось, що в країні другий день підряд більше 900 нових випадків коронавірусу.