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У Києві напали на нардепа

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 15:33
У Києві напали на нардепа
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Правопорушника зупинила охорона потерпілого

В Києві під час зустрічі із виборцями правопорушник розпилив в обличчя народного депутата сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець. Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

У Києві напали на нардепа

У той же час, за даними ЗМІ, напали на народного депутата Борислава Березу. Це сталось під час зустрічі з виборцями в Деснянському районі столиці біля парку "Молодіжний". Невідомий підбіг до депутата і розпилив йому в обличчя сльозогінний газ.

Нагадаємо, у Києві від вогнепального поранення в голову помер нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук. У поліції повідомляли, що розглядають версії: нещасний випадок, необережне поводження із вогнепальною зброєю. Також версії кримінального характеру. Відповідно було відкрито кримінальне провадження.

Раніше РБК-Україна писало, що декілька місяців тому в Одесі стріляли у нардепа. Стріляли у нардепа Олександра Урбанського. Брат нардепа тоді розповів, що напад не пов'язаний з парламентською діяльністю Урбанського. 

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