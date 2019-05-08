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У квітні 30% субсидій використані не за призначенням, - "Закарпатгаз Збут"

Новини » Енергетика    08.05.2019 - 11:20
У квітні 30% субсидій використані не за призначенням, - "Закарпатгаз Збут"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Умовою призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги

Фахівці ТОВ "Закарпатгаз Збут" провели аналіз оплати субсидіантами за спожитий у березні природний газ. Відповідно до результатів, 70% людей, що отримали монетизовану субсидію у квітні (за березень), сплатили за послуги газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Станом на кінець квітня кількість боржників-субсидіантів становила понад 30 тисяч. У березні (за лютий) рівень оплати субсидіантами становив лише 42,5%.

"Ми позитивно оцінюємо рішення Кабміну щодо переходу до повної монетизації субсидії, адже це – логічне продовження системних кроків в реформуванні сфери ЖКГ, енергетики та соціальної сфери. Однак, недотримання споживачами платіжної дисципліни за надані послуги зводить нанівець всі починання", – прокоментувала директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Товариство "Закарпатгаз Збут", яке є постачальником із спеціальними обов’язками на території Закарпатської області, наголошує: у травні відбувається перепризначення субсидії на наступний період.

"Умовою призначення субсидії є відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Саме тому важливо не порушувати встановлені терміни оплати", - повідомили у прес-службі.

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