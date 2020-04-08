У Києві почнуть планово відключати гарячу воду з четверга

Планове відключення гарячої води у Києві розпочнеться з 9 квітня. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, аби зменшити час непостачання у будинки гарячої води.

"Ми з завтрашнього дня починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.

Нагадаємо, завершення опалювального сезону в Києві розпочалося з 5 квітня. Раніше опалювальний сезон у Києві завершувався 15 квітня.

Як писало РБК-Україна, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві півмільйона жителів вимушено взяли відпустку за свій рахунок у зв'язку з карантином і поширенням коронавірусу в Україні.