У Києві почався демонтаж Шулявського шляхопроводу

Шляхопровід перекрили вночі 17 березня

Шулявском путепроводе сегодня, 17 марта, начались работы по демонтажу. Об этом сообщает РБК-Українна со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как отмечается, движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано по прилегающим улицам. Так, на путях объезда предусмотрено организацию одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Пушечная (до пересечения с улицей Виборзькою) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения

Фото: работы по демонтажу на Шулявском путепроводе (kyivcity.gov.ru)

РБК-Украина писало, что на время ремонта Шулявского путепровода вносятся изменения в путь следования автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси. Изменения вносятся в работу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517.

Кроме того, общественный транспорт изменит маршруты ремонт Шулявского путепровода. В частности, изменят маршруты троллейбусы №№ 22, 27, 42.

Отметим, что ранее в КГГА сообщали, что ремонт продлится до конца 2019 года.