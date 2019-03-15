Через ремонт Шулявського шляхопроводу зміниться шлях курсування маршруток

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зміни вносяться у роботу маршруток №201, 239, 477, 427, 442, 455, 517

На час ремонту Шулявського шляхопроводу вносяться зміни у шлях курсування автобусних маршрутів загального користування у режимі маршрутного таксі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, на період проведення ремонтних робіт рух буде організовано:

автобусів маршрутів №№ 201, 239, 477 відповідно від б-ру Кольцова, ст. м. "Либідська", Деміївської площі до вул. Вадима Гетьмана за власними маршрутами, далі - розворот перед шляхопроводом у районі вул. Смоленської - вул. Вадима Гетьмана, далі за власними маршрутами;

автобусів маршруту № 427 у напрямку ст. м. "Палац Спорту" від зал. ст. "Київ-Волинський" до вул. Гарматної за власним маршрутом, далі - вул. Борщагівська - вул. Вадима Гетьмана - просп. Перемоги, далі за власним маршрутом; у напрямку зал. ст. "Київ-Волинський" від ст. м. "Палац Спорту" до площі Перемоги за власним маршрутом, далі - просп. Перемоги - Повітрофлотський шляхопровід - вул. Борщагівська - вул. Вадима Гетьмана - далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 442 трасою ст. м. "Політехнічний інститут" - пров. Політехнічний - вул. Борщагівська - вул. Гарматна - вул. Машинобудівна - вул. Миколи Василенка - просп. Перемоги - ст. м. "Політехнічний інститут";

автобусів маршруту № 455 у напрямку Севастопольської площі від просп. Свободи до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі – вул. Гарматна - вул. Виборзька - вул. Вадима Гетьмана - далі за власним маршрутом; у напрямку просп. Свободи від Севастопольської площі до вул. Вадима Гетьмана за власним маршрутом, далі - вул. Олександра Довженка - вул. Дегтярівська - вул. Лагерна - просп. Перемоги - далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 517 у напрямку Севастопольської площі від вул. Академіка Єфремова до просп. Перемоги за власним маршрутом, далі - вул. Гарматна - вул. Виборзька - вул. Вадима Гетьмана - далі за власним маршрутом; у напрямку вул. Академіка Єфремова від Севастопольської площі до вул. Вадима Гетьмана за власним маршрутом, далі - вул. Олександра Довженка - вул. Дегтярівська - вул. Лагерна - просп. Перемоги - далі за власним маршрутом.

РБК-Україна писало, що громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу. Зокрема, змінять маршрути тролейбуси №№ 22, 27, 42.

Раніше повідомлялося, що у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями.