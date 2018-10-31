В Киеве начнется тестирование работы электронного билета с 1 ноября

Фото: Виталий Кличко (kmu.gov.ua)

Электронный билет будет действовать на все виды общественного транспорта

Тестирование работы электронного билета в Киеве начнется с первого ноября. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевского горсовета.

Электронный билет будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты.

"С 1 ноября, уже завтра, мы начинаем тестировать работу электронного билета. Нам надо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно", - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, на сегодня уже установили около 1200 валидаторов, то есть специальных считывающих устройств, в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро.

"Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен", - отметил Кличко.

Указано, что контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Сообщается, что приобрести карты, например, можно будет в кассах метрополитена, "Киевпасстранса", муниципальных и коммерческих киосках.

"Для пассажиров единый билет на все виды транспорта - это удобство и комфорт. Е-билет - это и повышение уровня безопасности на дороге. Водитель сможет полностью сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях, а не работать параллельно еще и кондуктором", - сказал городской глава и добавил, что введение электронного билета позволит столичной власти осуществлять учет реального пассажиропотока.

Кличко подчеркнул, что введение электронного билета поможет решить проблему компенсаций за льготный проезд.

"Это поможет нам оптимизировать маршруты. А также решить проблему компенсаций за льготный проезд. И чуть ли не самое главное: электронный билет - это контроль за оборотом средств на транспорте. Вывод больших сумм наличности из "тени", - отметил мэр столицы.

Напомним, в мае 2013 года столичные власти анонсировали, что в Киеве электронный билет на общественный транспорт полностью будет введен в I квартале 2014 года.

Как писало РБК-Украина, в мае прошлого года в Украине вступил в силу закон об электронных билетах в общественном транспорте. В августе о полной готовности к внедрению е-билета заявили в Киевском метрополитене, а в сентябре 2017 года коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило тендер на внедрение системы электронного билета в общественном транспорте Киева на 460 млн гривен.