У Києві почалася церемонія інтронізації митрополита Єпіфанія

На інтронізації присутній президент Петро Порошенко

В Софии Киевской началась интронизация нового предстоятеля Украинской Православной Церкви (ПЦУ) митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Интронизация это торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля. Интронизация совершается во время литургии с тем, что одевается новоизбранный глава церкви в одежду предстоятеля.

На интронизации присутствует президент Петр Порошенко, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.

Церемония интронизации предстоятеля Украинской православной церкви завершит все процедуры, которые утверждают автокефалию УПЦ.

Напомним, Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.