У Києві священика затримали за співпрацю з окупантами. УПЦ (МП) заперечила його приналежність
Київські правоохоронці затримали священослужителя Української православної церкви (МП) Онуфрія за листування з російськими військовими.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook фотографа Яна Доброносова.
Прихильника окупантів затримали у власній домівці. Під час обшуку в його телефоні виявили листування з представниками країни-агресора, в якому обговорювався майбутній наступ ворога на Київ.
Згодом на затримання відреагували в УПЦ (МП). Її синодальний інформаційно-просвітницький відділ заперечив приналежність Онуфрія до церкви. Щоправда, з посиланням на інформацію Нацполіції про затримання російського диверсанта.
"Київська Митрополія повідомляє, що у штаті Української Православної Церкви ієромонаха Онуфрія з мирським ім’ям Сергій Тарасов не існує та Українська Православна Церква до нього відношенням не має", – заявили в УПЦ (МП).
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