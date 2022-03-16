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У Києві священика затримали за співпрацю з окупантами. УПЦ (МП) заперечила його приналежність

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Середа 16 березня 2022 19:43
У Києві священика затримали за співпрацю з окупантами. УПЦ (МП) заперечила його приналежність Фото: Затриманий священик (facebook.com/yan.dobronosov)
Автор: Антон Федорців

Київські правоохоронці затримали священослужителя Української православної церкви (МП) Онуфрія за листування з російськими військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис у Facebook фотографа Яна Доброносова.

Прихильника окупантів затримали у власній домівці. Під час обшуку в його телефоні виявили листування з представниками країни-агресора, в якому обговорювався майбутній наступ ворога на Київ.

Згодом на затримання відреагували в УПЦ (МП). Її синодальний інформаційно-просвітницький відділ заперечив приналежність Онуфрія до церкви. Щоправда, з посиланням на інформацію Нацполіції про затримання російського диверсанта.

"Київська Митрополія повідомляє, що у штаті Української Православної Церкви ієромонаха Онуфрія з мирським ім’ям Сергій Тарасов не існує та Українська Православна Церква до нього відношенням не має", – заявили в УПЦ (МП).

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