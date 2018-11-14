У Києві з початку снігопаду сталося майже 500 ДТП

Фото: (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Станом на 18:00 по спецлінії "102" надійшло 498 звернень про ДТП

У Києві по спецлінії "102" надійшло 498 звернень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції України.

"Станом на 18:00 по спецлінії "102" надійшло 498 звернень про ДТП в Києві", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звернулися до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Також у поліції нагадали водіям, що аварії можна оформити без виклику поліції, заповнивши європротокол.

"Оформити дорожньо-транспортну пригоду за допомогою європротоколу можна як у паперовому вигляді на спеціальному бланку, так і в електронній формі, за допомогою звичайного смартфона на місці події, без виклику патрульних. Європротокол в електронній формі необхідно заповнювати з використанням системи "Електронний європротокол" за посиланням", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 13:00 14 листопада у Києві зафіксовано майже 300 ДТП. Крім того, повідомлялося, що в Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу.

У Київській області у зв'язку з погіршенням погодних умов за п'ять годин відбулося до сотні дорожньо-транспортних пригод.