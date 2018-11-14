В Киеве с начала снегопада произошло почти 500 ДТП

Фото: (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

По состоянию на 18:00 по спецлинии "102" поступило 498 обращений о ДТП

В Киеве по спецлинии "102" поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

"По состоянию на 18:00 по спецлинии "102" поступило 498 обращений о ДТП в Киеве", - говорится в сообщении.

Правоохранители обратились к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными. Также в полиции напомнили водителям, что аварии можно оформить без вызова полиции, заполнив европротокол.

"Оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 13:00 14 ноября в Киеве зафиксировано почти 300 ДТП. Кроме того, сообщалось, что в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

В Киевской области в связи с ухудшением погодных условий за пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий.