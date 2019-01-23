У Києві з початку року через ожеледицю травмувались 1 тис. 470 осіб

Ілюстративне фото (УНІАН)

З 1 по 22 січня травмувалися 156 дітей

У зв’язку з ожеледицею у Києві з 1 по 22 січня всього 1 тис. 470 осіб травмувалася та звернулася до лікарень. Про це в коментарі РБК-Україна розказала прес-секретар департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації Наталія Вишневська.

Втім, в грудні це показник був ще вищий - 2 тис. 812 осіб людей травмувалася та звернулася до лікарень у столиці.

"Ожеледиця: грудень всього 2 тис. 812 осіб з них - 199 діти. Січень 1-22 січня: 1 тис. 470, з них 156 діти", - розказала вона.

Зазначимо, в Україні по всій території сьогодні, 23 січня, спостерігається погіршення погодних умов.

У всіх регіонах сніг, у східній і центральній частинах - хуртовини та ожеледиця, на заході - помірна сніголавинна небезпека. На дорогах країни ожеледиця. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях - значний сніг. Приріст снігового покрову становить 10-15 см, місцями до 20 см.

Нагадаємо, у зв'язку із ожеледицею у Києві за минулі вихідні, 19-20 січня, отримали травми майже 200 осіб.