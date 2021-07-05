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У Києві почав руйнуватися ще один шляхопровід. Частково перекрито проспект Перемоги

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 15:17
У Києві почав руйнуватися ще один шляхопровід. Частково перекрито проспект Перемоги Фото: під шляхопроводом перекрили одну смугу (t.me/kyivpatrol)
Автор: РБК-Україна

У Києві почав руйнуватися Берестейський шляхопровід. У зв'язку з цим під ним обмежили рух по одній зі смуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.

"Через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух по лівій смузі. Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центральної частини міста", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу, в результаті з пошкодженої труби бив фонтан.

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