У Києві почав руйнуватися ще один шляхопровід. Частково перекрито проспект Перемоги
Фото: під шляхопроводом перекрили одну смугу (t.me/kyivpatrol)
У Києві почав руйнуватися Берестейський шляхопровід. У зв'язку з цим під ним обмежили рух по одній зі смуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції Києва.
"Через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух по лівій смузі. Очікується ускладнення руху проспектом Перемоги в напрямку центральної частини міста", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу, в результаті з пошкодженої труби бив фонтан.