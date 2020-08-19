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У Києві чоловік стріляв у патрульний автомобіль

Київ, Середа 19 серпня 2020 12:19
У Києві чоловік стріляв у патрульний автомобіль
Фото: вилучена зброя (t.me/kyivpatrol)
Автор: Дмитро Левицький

Чоловіка затримали правоохоронці

Вранці 19 серпня у Солом'янському районі Києва 44-річний чоловік стріляв в автомобіль Патрульної поліції. Поліцейські затримали зловмисника.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Києва.

Інцидент стався, коли патрульний автомобіль проїжджав повз зупинку "Смілянська". Чоловік раптово підійшов до дороги та вистрілив по автомобілю. У затриманого вилучили схожий на пістолет предмет та записник з підозрілими контактами.

"Патрульні викликали затриманому медиків, оскільки його поведінка видавалася дивною та слідчо-оперативну групу для вилучення предмету та надання правової кваліфікації діям громадянина", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше стрілянина сталася у Кальміуському районі Маріуполя; чоловік у масці стріляв в охоронця одного з комбінатів.

Ще одна стрілянина сталася в Запоріжжі поблизу супермаркету; в результаті інциденту постраждав чоловік.

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