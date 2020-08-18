У Маріуполі сталась стрілянина, є постраждалий

Фото: пістолет (РБК-Україна)

Стрілянина сталась на території комбінату

У Кальміуському районі (Маріуполь) чоловік у шапці та штучній бороді "Діда Мороза" стріляв в охоронця одного з комбінатів. В результаті в постраждалого влучило декілька куль, його госпіталізували.

Про це повідомляє прес-служба Донецької області.

Повідомляється, що чоловік здійснив 5 пострілів у бік місцевого мешканця, після чого втік з місця злочину.

Фото: стрілок (police.dn.ua)

На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції. Попередня кваліфікація події - ст. 15, ч. 1,2 ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України(Замах на умисне вбивство).

"Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжя біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину, у результаті госпіталізовано чоловіка з пораненнями.

Зазначимо, у Київській області чоловік влаштував стрілянину, в результаті інциденту потерпілих немає; за даними поліції, стрілок хотів похвалитися зброєю.