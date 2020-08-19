ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве мужчина стрелял в патрульный автомобиль

Киев, Среда 19 августа 2020 12:19
В Киеве мужчина стрелял в патрульный автомобиль
Фото: изъятое оружие (t.me/kyivpatrol)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мужчину задержали правоохранители

Утром 19 августа в Соломенском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции. Полицейские задержали злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел, когда патрульный автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская". Мужчина внезапно подошел к дороге и выстрелил по автомобилю. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами.

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции.

Напомним, ранее стрельба произошла в Кальмиусском районе Мариуполя; мужчина в маске стрелял в охранника одного из комбинатов.

Еще одна стрельба произошла в Запорожье вблизи супермаркета; в результате инцидента пострадал мужчина.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь