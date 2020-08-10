У Запоріжжі біля супермаркету сталася стрілянина, є постраждалий

Фото: пістолет (zp.npu.gov.ua)

Стан потерпілого стабільно важкий

У Запоріжжя біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину. У результаті госпіталізовано чоловіка з пораненнями.

Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції Запорізької області.

Вказано, що 9 серпня близько 20:45 до поліції надійшло повідомлення від громадян про те, що біля одного з торгівельних супермаркетів міста відбувається сварка з застосуванням зброї.

Оперативникам вдалося з'ясувати, що близько 20:40 на вулиці Добробутній біля одного з торгівельних центрів міста через парковку посварилися чоловік та жінка.

"Словесна перепалка призвела до того, що жінка бризнула чоловіку в очі з сльозогінного балончика, а він штовхнув її. Громадянка телефоном викликала на допомогу сина. Молодик 1993 року народження схопив ніж та почав різати скати на мікроавтобусі "Volkswagen", який належить кривднику його матері", - інформують у поліції.

У відповідь на це чоловік дістав травматичний пістолет і зробив спочатку попереджальний вистріл у повітря, а потім ще кілька у бік сина жінки. Молодик під час бійки наніс опоненту удари по голові, відібрав пістолет і вистрілів, влучивши в стегно і передпліччя.

"Співробітники кримінальної поліції затримали чоловіка на місці скоєння злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу", - зазначає прес-служба.

Вказано, що потерпілого госпіталізували, а його стан наразі залишається стабільно важким.

Нагадаємо, у Київській області чоловік влаштував стрілянину, в результаті інциденту потерпілих немає; за даними поліції, стрілок хотів похвалитися зброєю.

Як писало РБК-Україна, у Сумах чоловік стріляв у сусідів, у результаті один з них отримав кілька поранень.